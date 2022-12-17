Студенты из Башкирии стали победителями Национальной премии «Студент года»

Подведены итоги Российской Национальной премии «Студент года». Имена победителей и лауреатов объявили в Москве.
Конкурс проходил в течение пяти дней, объединив в борьбе 1 000 студентов, которые представили 70 регионов России, рассказал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин. Среди победителей и лауреатов оказались и студенты из Башкирии.
Так, Киберспортивный клуб «Кайман» Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности был признан лауреатом в номинации «Киберспортивный клуб года». Студент Ишимбайского нефтяного колледжа Данил Дудко стал победителем в номинации «Общественник года».
Также в номинации «Педагог дополнительного образования» одержала победу преподаватель Салаватского индустриального колледжа, студентка 2 курса магистратуры факультета педагогики и психологии Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий Александра Чухнина.
В номинации «Творческая личность» лауреатом стала студентка Уфимского университета науки и технологий Гульгена Багаутдинова, а в номинации «Юридическое объединение года» - Юридическая клиника Института права УУНиТ.
Фото: соцсети Айбулата Хажина