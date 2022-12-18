В Башкирии 26 дополнительных экипажей ГИБДД заступили на дежурство

18 декабря из-за ухудшения погоды на дороги республики выехали 26 дополнительны экипажей ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции будут усиленно патрулировать дороги и оперативно реагировать на возможные происшествия.

Как сообщает в своих соцсетях главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, из-за непогоды дополнительные экипажи будут патрулировать на автодорогах М5, М7 и Р240 Уфа-Оренбург.