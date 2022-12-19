За 11 месяцев 2022 года в Башкирии в ДТП погибли 380 человек

В Башкортостане за 11 месяцев текущего года в авариях погибли 380 человек, еще 3 221 получили травмы.
Согласно данным МВД РФ, с января по ноябрь 2022 года в Башкортостане в результате ДТП погибли 380 человек. Самыми страшными месяцами по числу смертельных случаев в авариях стали июнь (53), июль (40), август (55 погибших), сентябрь (47).
Также в Башкирии за 11 месяцев 2022 года пострадал 3 221 человек. Их них больше время травмированных пришлось на июль (354), август (396), сентябрь (363) и октябрь (383).