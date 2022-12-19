В Башкирии продолжит идти мокрый снег с дождем

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, что в республике продолжит идти мокрый снег. Погода несколько улучшится во вторник.
Сегодня, 19 декабря, в Башкирии ожидается мокрый снег с дождем. В отдельных районах РБ прогнозируется ледяной дождь, гололед, снежные заносы, налипание мокрого снега. Столбики термометров покажут от -4 до +1 градуса.
Завтра, 20 декабря, в республике пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью и днем составит от -9 до -14 градусов.