В Башкирии продолжит идти мокрый снег с дождем

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, что в республике продолжит идти мокрый снег. Погода несколько улучшится во вторник.

Сегодня, 19 декабря, в Башкирии ожидается мокрый снег с дождем. В отдельных районах РБ прогнозируется ледяной дождь, гололед, снежные заносы, налипание мокрого снега. Столбики термометров покажут от -4 до +1 градуса.