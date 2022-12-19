В Башкирии выплату в 20 тысяч рублей получили более 6,5 тысяч членов семей мобилизованных

Выплаты по 20 тысяч рублей на каждого предназначены для самого военнослужащего и всех членов его семьи, в том числе детей до 23 лет, обучающихся очно. Семьям мобилизованных для получения средств потребуется два документа – заявление и справка из военкомата. Если ребенок получает образование за пределами республики, то таким семьям потребуется справка, подтверждающая это. Обязательное условие – регистрация на территории Башкортостана. Заявление на выплаты можно подать в органы соцзащиты населения, через МФЦ или Госуслуги. Деньги на счет поступят автоматически.