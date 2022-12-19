В Башкирии выплату в 20 тысяч рублей получили более 6,5 тысяч членов семей мобилизованных

В республике единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей получили более 6,5 тысяч членов семей мобилизованных. Указ об этой мере поддержки подписал глава республики.

Сария Гайнуллина – супруга мобилизованного бойца, который находится в зоне проведения СВО. Как только женщина узнала о выплатах, отправила заявление через портал Госуслуги. В канун Нового года такая финансовая поддержка будет кстати, отметила женщина.

Детей порадовать какими-то подарками, потому что не хватает отцовского внимания. Возможно, можем куда-то выехать отдохнуть, папе будем отправлять фотографии, чтобы порадовать его. Спасибо большое за поддержку.

Сария Гайнуллина, супруга мобилизованного солдата
Фото №1 - В Башкирии выплату в 20 тысяч рублей получили более 6,5 тысяч членов семей мобилизованных

Выплаты по 20 тысяч рублей на каждого предназначены для самого военнослужащего и всех членов его семьи, в том числе детей до 23 лет, обучающихся очно. Семьям мобилизованных для получения средств потребуется два документа – заявление и справка из военкомата. Если ребенок получает образование за пределами республики, то таким семьям потребуется справка, подтверждающая это. Обязательное условие – регистрация на территории Башкортостана. Заявление на выплаты можно подать в органы соцзащиты населения, через МФЦ или  Госуслуги. Деньги на счет поступят автоматически.

В органы социальной защиты населения поступило свыше 5,5 тысяч заявлений, выплату получили более 6,5 тысяч членов семей мобилизованных – это их жены и дети. Общая сумма выплат на сегодня превысила 130 млн рублей.

Роза Кузьменко, пресс-секретарь Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ