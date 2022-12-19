В Башкирии выплату в 20 тысяч рублей получили более 6,5 тысяч членов семей мобилизованных

В республике единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей получили более 6,5 тысяч членов семей мобилизованных. Указ об этой мере поддержки подписал глава республики.
Сария Гайнуллина – супруга мобилизованного бойца, который находится в зоне проведения СВО. Как только женщина узнала о выплатах, отправила заявление через портал Госуслуги. В канун Нового года такая финансовая поддержка будет кстати, отметила женщина.
Выплаты по 20 тысяч рублей на каждого предназначены для самого военнослужащего и всех членов его семьи, в том числе детей до 23 лет, обучающихся очно. Семьям мобилизованных для получения средств потребуется два документа – заявление и справка из военкомата. Если ребенок получает образование за пределами республики, то таким семьям потребуется справка, подтверждающая это. Обязательное условие – регистрация на территории Башкортостана. Заявление на выплаты можно подать в органы соцзащиты населения, через МФЦ или Госуслуги. Деньги на счет поступят автоматически.