В мессенджере WhatsApp появится возможность хранения исчезающих сообщений

Новая возможность предусматривает хранение исчезающих сообщений в чате. Отправленные в конфиденциальном режиме сообщения будут доступны в течение 24 часов после отправки, кроме тех случаев, когда сообщения были сохранены.

Отмечается, что пользователи всегда могут сохранить исчезающее сообщение или отменить сохраненное. Однако при отмене сообщение автоматически удаляется для всех и не подлежит восстановлению. В настоящее время функция на стадии разработки.