Аэропорт в Уфе обслужит 4-миллионного пассажира

Сегодня, 21 декабря, международный аэропорт Уфы обслужит своего 4-миллионного пассажира. Воздушная гавань встретит почётного пассажира первой в Приволжском федеральном округе.
Башкирия в этом году достигла данного показателя раньше на 10 дней, чем в прошлом году. 4-миллионного пассажира в аэропорту Уфы встретят второй раз в истории.
Несмотря на сложности в экономике, закрытие привычных международных направлений, люди продолжают летать. Самыми востребованными направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Новосибирск.