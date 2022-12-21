В Башкирии утвердили ежемесячные пособия беременным и семьям с несовершеннолетними детьми

В Башкирии с 1 января установят новые ежемесячные пособия для нуждающихся беременных женщин и семей с несовершеннолетними детьми. Соответствующий Указ подписал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Размер выплат составит от 50 до 100% прожиточного минимума в зависимости от величины дохода. Обязательное условие – получатели финансовой помощи должны проживать на территории региона и быть нуждающимися, беременным необходимо вставать на учёт на сроке до12-й недели. За назначением ежемесячного пособия можно будет обратиться в МФЦ или оформить через портал «Госуслуги». Новый вид выплат, по сути, объединит в себе шесть мер соцподдержки семей с несовершеннолетними детьми и беременных.

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С января следующего года это единой пособие будет выплачиваться через новый фонд. То есть те, кто сегодня получает пособия в наших центрах соцподдержки, смогут продолжить его получать там же. Но если они считают, что например, могут претендовать на больший размер пособия, то уже нужно обращаться в новый фонд пенсионного и социального обеспечения.

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