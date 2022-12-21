В Башкирии утвердили ежемесячные пособия беременным и семьям с несовершеннолетними детьми

С января следующего года это единой пособие будет выплачиваться через новый фонд. То есть те, кто сегодня получает пособия в наших центрах соцподдержки, смогут продолжить его получать там же. Но если они считают, что например, могут претендовать на больший размер пособия, то уже нужно обращаться в новый фонд пенсионного и социального обеспечения.

Ольга Кабанова, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан