В Башкирии утвердили ежемесячные пособия беременным и семьям с несовершеннолетними детьми

В Башкирии с 1 января установят новые ежемесячные пособия для нуждающихся беременных женщин и семей с несовершеннолетними детьми. Соответствующий Указ подписал глава Башкортостана Радий Хабиров.
Размер выплат составит от 50 до 100% прожиточного минимума в зависимости от величины дохода. Обязательное условие – получатели финансовой помощи должны проживать на территории региона и быть нуждающимися, беременным необходимо вставать на учёт на сроке до12-й недели. За назначением ежемесячного пособия можно будет обратиться в МФЦ или оформить через портал «Госуслуги». Новый вид выплат, по сути, объединит в себе шесть мер соцподдержки семей с несовершеннолетними детьми и беременных.