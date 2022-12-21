Аэропорт «Уфа» первым в ПФО обслужил 4-миллионного пассажира

Три фактора. Первое – это то, что большие федеральные и республиканские программы субсидирования авиационных перевозок. Это фактор, который позволят поддерживать билеты на конкурентоспособном уровне для того, чтобы билеты были людям по карману. Второй, конечно, фактор – это наша работа с авиакомпаниями. Мы открываем новые рейсы. И третий, конечно, наш аэропорт, его конкурентоспособность. И мы чувствуем себя вполне спокойно в текущий момент времени.

Александр Андреев, генеральный директор международного аэропорта «Уфа» им. Мустая Карима