Аэропорт «Уфа» первым в ПФО обслужил 4-миллионного пассажира

Международный аэропорт «Уфа» обслужил 4-миллионного пассажира первым в Приволжском федеральном округе. Произошло это ровно на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Тогда юбилейным стал пассажир, прилетевший рейсом авиакомпании S7 за несколько часов до боя курантов, 31 декабря.

В этот раз счастливый билет приобрела Светлана Гажва из Нижнего Новгорода. В Уфе она оказалась второй раз. Доктор медицинских наук, профессор и заведующая кафедрой стоматологии Приволжского исследовательского медуниверситета прилетела в башкирскую столицу как оппонент на защиту кандидатской диссертации.

Для меня это было, во-первых, неожиданно, а накануне новогоднего праздника это действительно праздник. Потому что я как никто понимаю, насколько важно чувствовать себя комфортно между городами, которые тебя разделяют, когда ты каждую неделю подымаешься в небо.

Светлана Гажва, пассажир международного аэропорта «УФА» им. Мустая Карима
Фото №1 - Аэропорт «Уфа» первым в ПФО обслужил 4-миллионного пассажира

С юбилейным пассажиром авиагавань поздравил и глава республики Радий Хабиров. По его словам, в этом году самолеты из Уфы начали летать в Иркутск, Красноярск, Грозный, Пермь, Омск, Астрахань и Нарьян-Мар. После визита башкирской делегации в Казахстан и Узбекистан добавились прямые рейсы в Астану, Актау, Алматы, Наманган. Ведутся переговоры о запуске сообщения в Самарканд, Минск и Тель-Авив.

Три фактора. Первое – это то, что большие федеральные и республиканские программы субсидирования авиационных перевозок. Это фактор, который позволят поддерживать билеты на конкурентоспособном уровне для того, чтобы билеты были людям по карману. Второй, конечно, фактор – это наша работа с авиакомпаниями. Мы открываем новые рейсы. И третий, конечно, наш аэропорт, его конкурентоспособность. И мы чувствуем себя вполне спокойно в текущий момент времени.

Александр Андреев, генеральный директор международного аэропорта «Уфа» им. Мустая Карима
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