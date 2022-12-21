Аэропорт «Уфа» первым в ПФО обслужил 4-миллионного пассажира

Международный аэропорт «Уфа» обслужил 4-миллионного пассажира первым в Приволжском федеральном округе. Произошло это ровно на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Тогда юбилейным стал пассажир, прилетевший рейсом авиакомпании S7 за несколько часов до боя курантов, 31 декабря.
В этот раз счастливый билет приобрела Светлана Гажва из Нижнего Новгорода. В Уфе она оказалась второй раз. Доктор медицинских наук, профессор и заведующая кафедрой стоматологии Приволжского исследовательского медуниверситета прилетела в башкирскую столицу как оппонент на защиту кандидатской диссертации.
С юбилейным пассажиром авиагавань поздравил и глава республики Радий Хабиров. По его словам, в этом году самолеты из Уфы начали летать в Иркутск, Красноярск, Грозный, Пермь, Омск, Астрахань и Нарьян-Мар. После визита башкирской делегации в Казахстан и Узбекистан добавились прямые рейсы в Астану, Актау, Алматы, Наманган. Ведутся переговоры о запуске сообщения в Самарканд, Минск и Тель-Авив.