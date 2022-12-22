В Уфе прошла елка для отличников, особенных ребят и детей мобилизованных

В Уфе прошёл праздник, который собрал тысячу мальчиков и девочек со всей республики. Многие приехали в столицу Башкортостана на несколько дней. В турпрограмме – экскурсия и посещение сказки. Ребятам показали специально поставленный спектакль.

Во все несколько сотен голосов – такой зов точно нельзя не услышать. Дед Мороз пришёл к ребятам, которые отличились в учёбе, к тем, чьи родители отдают или отдавали долг Родине, из многодетных и малоимущих семей, к сиротам. Ещё одна категория – особенные мальчики и девочки. И верят в сказку они тоже по-особенному.

Никита приехал из Нефтекамска. Для ребят, которые прибыли из городов и сёл республики, был организован транспорт и место проживания. Для тех, кто приехал из дальних районов, прописан трехдневный мини-тур.

Только организованные маршруты в сопровождении экипажей ГИБДД. Для ребятишек, которые издалека, мы подготовили хорошее место для проживания в «Энергетике». Там и кормят наших детей. Проведем экскурсию по Уфе, организуем интересные мастер-классы. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Азалия Ибрагимова запомнит каждую деталь на целый год – до следующей такой праздничной ёлки. У малышки отличная память. Она выучила 1000 строк эпоса «Урал-батыр».

Праздник подарили и тем, кто учится на пятёрки, занимает первые места в олимпиадах. Особенность праздника в этом году – хороводы вокруг зелёной красавицы водят ребята, которым сейчас особенно не хватает чуда. Как Маше Козловой, у которой папа сейчас в зоне СВО.