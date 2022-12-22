В Уфе прошла елка для отличников, особенных ребят и детей мобилизованных

В Уфе прошёл праздник, который собрал тысячу мальчиков и девочек со всей республики. Многие приехали в столицу Башкортостана на несколько дней. В турпрограмме – экскурсия и посещение сказки. Ребятам показали специально поставленный спектакль.
Во все несколько сотен голосов – такой зов точно нельзя не услышать. Дед Мороз пришёл к ребятам, которые отличились в учёбе, к тем, чьи родители отдают или отдавали долг Родине, из многодетных и малоимущих семей, к сиротам. Ещё одна категория – особенные мальчики и девочки. И верят в сказку они тоже по-особенному.
Никита приехал из Нефтекамска. Для ребят, которые прибыли из городов и сёл республики, был организован транспорт и место проживания. Для тех, кто приехал из дальних районов, прописан трехдневный мини-тур.
Азалия Ибрагимова запомнит каждую деталь на целый год – до следующей такой праздничной ёлки. У малышки отличная память. Она выучила 1000 строк эпоса «Урал-батыр».
Праздник подарили и тем, кто учится на пятёрки, занимает первые места в олимпиадах. Особенность праздника в этом году – хороводы вокруг зелёной красавицы водят ребята, которым сейчас особенно не хватает чуда. Как Маше Козловой, у которой папа сейчас в зоне СВО.
В этом году организованная республиканская ёлка в концертном зале «Башкортостан» собрала почти 1000 детей. Ребят разделили на две группы. Одновременно мест в зале всем не хватило бы. Дважды показали спектакль. Он адаптирован под будущий 2023 год – педагога. Это сказка о волшебной академии новогодних наук. И вечный спор между двумя символами: кроликом и котом.