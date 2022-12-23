Сегодня утром в Уфе зафиксированы 8-балльные пробки

Сегодня, 23 декабря, в Уфе в 8:20 сервис "Яндекс.Пробки" оценил пробки в столице в 8 баллов.
Заторы наблюдаются на улицах Шафиева, 50 лет СССР, имени Города Галле, Революционной, Заки Валиди, Цюрупы, Сочинской, Пугачева, а также частично на проспекте Октября (в сторону центра Уфы). В северной части столицы трафик загружен на улицах Вологодской и Свободы.
Ранее МЧС Башкирии предупреждал жителей региона об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, 23 декабря местами по республике ожидается сильный снег, метель, ледяной дождь, гололед, ветер до 20 м/с, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат.