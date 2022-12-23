В Уфе прошла новогодняя елка для детей с синдромом Дауна

Новогоднюю сказку детям с синдромом Дауна подарили школьники-волонтёры и студенты БГПУ имени Мифтахетдина Акмуллы.

Праздник состоялся на базе эколого-биологического центра «Лидер Эко», совместно с которым вуз последние четыре месяца проводил для особенных детей обучение на садовника при поддержке Фонда президентских грантов.