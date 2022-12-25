Жители Стерлитамака на четыре дня останутся без электроэнергии

В Стерлитамаке ожидается отключение электроэнергии. С 26 по 29 декабря некоторые дома останутся без света. Это связано с ремонтными работами.
26 декабря с 14:00 до 17:00 света не будет в школе искусств на Ленина, 22 и в гостинице на Ленина, 47.
28 декабря с 13:30 до 17:00 под отключение попадут СНТ «Дружба» и СНТ «Содружество», гаражи по улице Николаева, детский сад по адресу улица Шаймуратова, 7, дома №11,13,15,17,19, школа №15 на Худайбердина, 182.
29 декабря без электричества один час, с 15:00 до 16:00 проведут жители домов №1 и 5 на улице 7 Ноября, №15 а на Ивлева, №3 к 2 на Набережной.