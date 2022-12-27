Компания Apple отказалась адаптировать новый IPhone для российских сетей связи

Высококачественная голосовая связь недоступна и не станет доступной на ввезённых в Россию iPhone 14. Российским операторам не удалось договориться с покинувшей рынок Apple о поддержке в России функций передачи голоса по сети LTE и звонков по Wi-Fi.

Также в новых Apple могут возникать проблемы с раздачей интернета. Отмечается, что это вряд ли скажется на продажах смартфона в России, так как аудитория компании отличается высокой лояльностью к продуктам Apple.