В Башкирии за четыре года расселили свыше 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья

В Башкирии за четыре года удалось расселить более 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Об этом на заседании правительства Башкирии сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Программа по расселению аварийного жилья реализуется в четыре этапа, которые рассчитаны на 2019-2023 год. Расселению подлежат 213 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Из них 129 домов площадью 36,7 тысяч квадратных метров расселяются при участии средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.