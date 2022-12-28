В Башкирии за четыре года расселили свыше 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья

В Башкирии за четыре года удалось расселить более 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Об этом на заседании правительства Башкирии сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.
Программа по расселению аварийного жилья реализуется в четыре этапа, которые рассчитаны на 2019-2023 год. Расселению подлежат 213 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Из них 129 домов площадью 36,7 тысяч квадратных метров расселяются при участии средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
На реализацию программы было выделено 1,7 млрд рублей. Участниками программы стали 26 муниципалитетов. После расселения из аварийного дома, жителям выделяют благоустроенное жилье или выплачивают денежную компенсацию.