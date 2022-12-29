Нефтекамский «Торос» одержал победу над красноярским «Соколом»

Нефтекамский «Торос» завершил календарный год домашней победой над красноярским «Соколом». В первом периоде встречи зрители не увидели заброшенных шайб, а во второй 20-минутке вперёд вышли подопечные Равиля Хайдарова.
Однако на шайбу Егора Старкова ответил Александр Тарасов. Победу хозяевам в третьем периоде принесли голы Ильдара Абдеева и Ильи Коренёва. 3:1 – «Торос» поднялся на десятую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ.
Следующий свой матч нефтекамцы проведут в Санкт-Петербурге 9 декабря против «Динамо».