В Уфе прошла елка для детей участников СВО

Праздник не имеет адреса – есть Новый год, и все хотят его отметить хорошо. Для детей это время чудес, сказок, исполнения желаний. Сегодня нам очень важно поддержать тех детишек, которые остались со своими мамами без пап, за которых они переживают, ждут писем. Это особое время исполнения желаний, радостных подарков и веселых песен.

Наталья Орлова, депутат Государственной Думы от Башкортостана