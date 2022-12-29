В Уфе прошла елка для детей участников СВО

В Уфе устроили новогодний праздник для детей, чьи папы сейчас героически выполняют свой боевой долг в зоне проведения СВО. Ребят пригласили на новогоднюю елку, где они смогли окунуться во вселенную любимых мультгероев. Помимо незабываемых радостных эмоций, юные гости получили в подарок сладкие угощения.

В поисках принцессы Эльзы и Дедушки Мороза ребят ждут серьёзные испытания. Им предстоит спасти замороженных животных, решить сложнейшие головоломки, а главное – стать участниками зажигательных танцев. Гостями сказочных представлений стали дети, чьи папы сейчас выполняют задачи специальной военной операции.

Праздник провели в творческом центре «Тамыр». В ожидании волшебной сказки малыши успели окунуться в мир творчества и почувствовать себя настоящими художниками.

Фото №1 - В Уфе прошла елка для детей участников СВО

Праздник не имеет адреса – есть Новый год, и все хотят его отметить хорошо. Для детей это время чудес, сказок, исполнения желаний. Сегодня нам очень важно поддержать тех детишек, которые остались со своими мамами без пап, за которых они переживают, ждут писем. Это особое время исполнения желаний, радостных подарков и веселых песен.

Наталья Орлова, депутат Государственной Думы от Башкортостана

Со сказочной свитой поздравить ребят приехала и депутат госдумы Наталья Орлова. Вместе с детьми и сказочными волшебниками парламентарий водила хороводы и спасала сказку. А после поздравила малышей с праздником и подарила сладкие подарки.

Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ