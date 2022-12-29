В Уфе прошла елка для детей участников СВО

В Уфе устроили новогодний праздник для детей, чьи папы сейчас героически выполняют свой боевой долг в зоне проведения СВО. Ребят пригласили на новогоднюю елку, где они смогли окунуться во вселенную любимых мультгероев. Помимо незабываемых радостных эмоций, юные гости получили в подарок сладкие угощения.
В поисках принцессы Эльзы и Дедушки Мороза ребят ждут серьёзные испытания. Им предстоит спасти замороженных животных, решить сложнейшие головоломки, а главное – стать участниками зажигательных танцев. Гостями сказочных представлений стали дети, чьи папы сейчас выполняют задачи специальной военной операции.
Праздник провели в творческом центре «Тамыр». В ожидании волшебной сказки малыши успели окунуться в мир творчества и почувствовать себя настоящими художниками.
Со сказочной свитой поздравить ребят приехала и депутат госдумы Наталья Орлова. Вместе с детьми и сказочными волшебниками парламентарий водила хороводы и спасала сказку. А после поздравила малышей с праздником и подарила сладкие подарки.