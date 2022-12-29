Как проводить уходящий год и что принесет 2023-й: прогнозы астрологов

Каким будет год Чёрного Кролика? Во что наряжаться в последнюю ночь 2022-го и что ещё можно сделать для привлечения удачи? Специалисты рассказали, как встретить 2023-й и каким может быть следующий год.

Такой необычное использование вилки – лайфхак от студентов из Колумбии, приехавших на учёбу в Уфу. Ребята готовят национальное блюдо, которое принято подавать на стол к Новому году. Подобно нашему салату оливье – у жителей Южной Америки рис с овощами и курицей. Папу Паскуале ребятам в России заменил Дед Мороз. Но от привычных маленьких традиций отказываться не планируют: чтобы привлечь удачу, каждый год в Колумбии жители одеваются в жёлтые наряды. Местные стилисты не ограничиваются одним цветом. Уходящий 2022-й советуют похоронить в чёрной одежде, обозначить праздничность помогут яркие аксессуары и необычный крой одежды.

В тенденциях на следующий год – низкая посадка, мех, перья. Это что касается стиля кролика. А вот поступки будут непредсказуемыми – такой прогноз у нумерологов. Вопреки известной фразе – не белый, а чёрный и не пушистый, а водяной. Символ года подружится с теми, кто не сидит на месте, любит развиваться и благоволит тем, кто наконец решится на изменения в любой сфере жизни, которые давно откладывались в долгий ящик.

Управлять 2023-м, по словам нумерологов, будет семерка – цифра, которую принято считать счастливой. Пока одни вычисляют значения даты, другие за привлечением успеха отправляются к покровителю года – кролику. В зоопарке Лесного посольства 15 таких ушастых и пушистых символов. Достаётся внимание и дальним родственникам, которые недавно поселились по соседству.