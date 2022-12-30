В Башкирии подвели итоги акции «Елка желаний»

По условиям акции дети присылали свои новогодние пожелания и мечты. К примеру, сыграть роль в спектакле, фильме, выступить на сцене с популярным артистом, певцом, встретиться с известным спортсменом, увидеть закулисье сцены, посетить кинотеатр, концерт или спортивное мероприятие. А депутаты, чиновники, общественные организации, министерства и спонсоры помогали их осуществить.