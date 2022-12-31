В России за сутки был госпитализирован 831 человек с коронавирусной инфекцией

В России продолжается ежедневный мониторинг за количеством новых случаев коронавируса и общей эпидемиологической обстановкой. Известна статистика на 31 декабря 2022 года.
За последние сутки в стране было выявлено 5 527 новых фактов заражения коронавирусом, а за весь период пандемии – 21 798 509 фактов. Также за сутки госпитализирован 831 пациент.
Выписано по выздоровлению в общей сложности 21 207 802 пациентов, из них за последние сутки – 7 515. Скончались от коронавируса с начала пандемии 393 712 человек, в том числе за сутки – 58.