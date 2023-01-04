Фермер из Башкирии направил грант на развитие клубничного дела

Если раньше приходилось ежедневно реализовывать товар, то на сегодня такой необходимости нет. Желающие приобрести ягоду могут в любое время обратиться за ней в необходимом им объеме. А спрос на нашу клубнику, действительно, большой, так как она отличается высокими вкусовыми качествами и натуральностью. Потребность в ягоде есть и зимой, поэтому изучаем методы и технику ее выращивания в тепличных условиях. Планируем развивать круглогодичный бизнес. Сегодня реализуем клубнику в Бижбулякском и близлежащих районах, но основная доля (70%) все-таки приходится на Уфу.

Булат Нугуманов, фермер