Фермер из Башкирии направил грант на развитие клубничного дела

Булат Нугуманов из Бижбулякского района Башкирии со второй попытки выиграл конкурс на грант «Агростартап». В прошлом году мужчина тщательно подготовился, успешно защитил свой проект и получил от государства на развитие бизнеса 2,8 млн рублей. У начинающего фермера сразу получилось организовать свое дело, сообщает издание «Республика Башкортостан».
По профессии Булат химик-технолог, но желание производить на родной земле здоровые, натуральные и качественные продукты подтолкнули его к выращиванию клубники. Поддержала фермера в его деле и районная администрация, выделив землю. Сегодня площадь угодий у сельского предпринимателя составляет 3 га, на которой трудятся вся семья и односельчане. На средства гранта он приобрел оборудование и технику для механизации труда, и теперь думает о дальнейшем расширении бизнеса.
Булат рассказал, что механизированный труд значительно ускоряет и облегчает процесс работы, а благодаря холодильнику ягоды сохраняются в свежем виде на более долгий срок.
Отметим, что грант «Агростартап», который получил Булат Нугуманов на развитие клубничного бизнеса, выделяется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Кроме Нугуманова в текущем году победителями грантового конкурса в Башкортостане стали ещё 38 человек, общая сумма господдержки по этому направлению составила 125,4 млн рублей.
Напомним, что программа «Агростартап» направлена на поддержку начинающих фермеров и привлечение в сельское хозяйство личных подсобных хозяйств с целью их дальнейшего развития. Размер грантов по программе для проектов по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений составляет до 5 млн рублей, по другим направлениям – до 3 млн рублей. Основное условие – софинансирование проекта претендентом в объеме не менее 10% от затрат.