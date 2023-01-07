В Башкирии за сутки выписали 316 пациентов, перенесших коронавирус

В Башкирии обновились статистические данные по заболеваемости коронавирусом. По информации Министерства здравоохранения республики, всего с начала пандемии было выявлено 345 776 фактов заражения, в том числе 239 – за сутки.

На 7 января 2023 года в Башкирии выписано по выздоровлению 338 100 пациентов, из них 316 – за последние сутки. Также известно, что скончались от коронавируса в общей сложности 5 960 пациентов, в том числе за последние сутки – 2.