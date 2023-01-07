В Башкирии местами подморозит до -37 градусов

В Башкирии на смену снегопадам и теплым праздничным дням идут крепкие морозы. В республиканском Гидрометцентре сообщили, чего ждать от погоды.

Восьмого января в регионе местами пройдет небольшой снег. Днем температура воздуха будет составлять от -26 до -31 градусов, но местами возможна и более высокая температура – до -21 градуса. Ночью похолодает до -27, -32 градусов, а в отдельных районах – до -37 градусов. Ветер в восточной части республики разгонится до порывистого.