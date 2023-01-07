В Нагаево под Уфой прошло заседание комиссии по ЧС

В уфимском поселке Нагаево прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Морозы могут привести к отключениям электроэнергии на проблемных территориях.

Представители администрации Октябрьского района Уфы совместно с сотрудниками ресурсоснабжающей организации и спасателями обсудили план действий в случае, если жители останутся без электричества. Управление гражданской защиты предоставило тепловые пушки и генераторы.

В 147-й школе, где проходило заседание КЧС, при необходимости будет развёрнут пункт временного размещения с горячим питанием. Также будет организован подвоз людей.

Финал Уфимской волны
Акции БСТ