В Нагаево под Уфой прошло заседание комиссии по ЧС

В уфимском поселке Нагаево прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Морозы могут привести к отключениям электроэнергии на проблемных территориях.
Представители администрации Октябрьского района Уфы совместно с сотрудниками ресурсоснабжающей организации и спасателями обсудили план действий в случае, если жители останутся без электричества. Управление гражданской защиты предоставило тепловые пушки и генераторы.
В 147-й школе, где проходило заседание КЧС, при необходимости будет развёрнут пункт временного размещения с горячим питанием. Также будет организован подвоз людей.