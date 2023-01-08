В Башкирии снижается количество детей-сирот

В республике значительно снизилось количество детей-сирот. В настоящее время в 17 специальных учреждениях для детей проживает около 11 тысяч воспитанников.

Указанные цифры на по сравнению с данными прошлого года ровно на 500 детей меньше. Также на 47% снизилось количество родителей, которые были лишены родительских прав. В прошлом году прав на опеку лишали 428 человек на 589 детей.