В Башкирии снижается количество детей-сирот

В республике значительно снизилось количество детей-сирот. В настоящее время в 17 специальных учреждениях для детей проживает около 11 тысяч воспитанников.
Указанные цифры на по сравнению с данными прошлого года ровно на 500 детей меньше. Также на 47% снизилось количество родителей, которые были лишены родительских прав. В прошлом году прав на опеку лишали 428 человек на 589 детей.
В настоящее время показатель снизился - 227 родителей на 280 детей. По словам министра труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой, в республике продолжается выстраивание эффективной работы с семьями, а жизнь каждого ребенка в семье становится приоритетным направлением.