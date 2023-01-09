ППМИ: в Башкирии сельчане хотят отремонтировать обелиск

Обелиск героям. Жители села Аитово Бижбулякского района решили повторно участвовать в программе поддержки местных инициатив.
В 2019 году, победив в конкурсе, им удалось обновить забор вокруг кладбища. В прошлом году они смогли выиграть 3,5 миллиона рублей по программе «Современная городская среда». Грант направили на благоустройство парка молодёжи.
На этот раз сельчане планируют капитально отремонтировать обелиск ветеранам Великой Отечественной войны. Такое решение приняли на сходе граждан, и готовы поддержать свою инициативу финансово.