Жителей села под Уфой попросили снизить потребление электричества

8 января в посёлке Нагаево под Уфой без электроснабжения остались улицы Янтарная и Болдинская. В муниципалитете произошла авария на электросетях.

Жителей села попросили по возможности снизить нагрузку на сети. В частности, сельчан попросили оставить необходимые функции обогрева, но отключить «тёплые полы», сауны и другие дополнительные удобства. При этом при возврате электроэнергии после восстановительных работ жильцов попросили не включать сразу все приборы и устройства.