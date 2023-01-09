Жителей села под Уфой попросили снизить потребление электричества

8 января в посёлке Нагаево под Уфой без электроснабжения остались улицы Янтарная и Болдинская. В муниципалитете произошла авария на электросетях.
Жителей села попросили по возможности снизить нагрузку на сети. В частности, сельчан попросили оставить необходимые функции обогрева, но отключить «тёплые полы», сауны и другие дополнительные удобства. При этом при возврате электроэнергии после восстановительных работ жильцов попросили не включать сразу все приборы и устройства.
В сильные морозы нагрузка на линии значительно возрастает. Так, энергетики предупредили, что резерва питающей линии на Нагаево оставалось порядка 10%, и, если нагрузка не снизится, придется превентивно отключать часть потребителей, чтобы избегать аварий — предельная нагрузка «выбивает» трансформаторы.