В Башкирии на покупку пассажирского транспорта направлено 6 млрд рублей

В Башкирии за последние три года на покупку пассажирского транспорта было направлено 6 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.
Было приобретено более тысячи автобусов различного класса, которые были переданы в ведение «Башавтотранса».
На сегодняшний день маршрутная сеть республики включает в себя 691 муниципальный маршрут. Все они обслуживаются 64 перевозчиками, охвачены 3668 населенных пунктов. Кроме того, организована перевозка пассажиров по межрегиональным маршрутам, проходящим через республику. Перевозки выполняются более 30 межрегиональными маршрутами между регионами России.
Ранее глава республики Радий Хабиров, подводя итоги первого этапа транспортной реформы, отмечал, что удалось укрепить государственного перевозчика и убрать старые неудобные автобусы, заменив их современной безопасной техникой. Задачами следующего этапа, который начинается в этом году, для правительства стали увеличение регулярности маршрутов, соединение регулярным общественным транспортом крупных сёл и деревень с районными центрами, дальнейшее обновление автопарка, повышение качества обслуживание пассажиров.