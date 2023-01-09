В Башкирии на покупку пассажирского транспорта направлено 6 млрд рублей

На сегодняшний день маршрутная сеть республики включает в себя 691 муниципальный маршрут. Все они обслуживаются 64 перевозчиками, охвачены 3668 населенных пунктов. Кроме того, организована перевозка пассажиров по межрегиональным маршрутам, проходящим через республику. Перевозки выполняются более 30 межрегиональными маршрутами между регионами России.