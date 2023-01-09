В Уфе число жертв пожара в жилом бараке увеличилось до трёх

В Уфе число жертв ночного пожара в жилом барке увеличилось до трёх. Об этом сообщили в МЧС республики.

Напомним, в ночь с 8 на 9 января в доме по улице Сазонова произошёл крупный пожар. Возгорание тушили более 30 человек личного состава и 10 единиц техники. 25 погорельцам потребовались места временного размещения. 75-летняя женщина, проживающая в сгоревшем доме, получила травмы.

В огне были найдены останки двух тел. К 13:00 9 января спасатели при разборе места пожара нашли фрагменты ещё одного человека. Личности погибших устанавливаются. По предварительной информации, в огне погибли пенсионеры, которые не смогли самостоятельно эвакуироваться.

Следственный комитет Башкирии проводит проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело.