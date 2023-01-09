В Уфе к 19 января оборудуют несколько купелей

В Уфе для крещенских купаний 19 января подготовят семь купелей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Купели будут расположены на озерах Солдатском и Кустаревском, на реке Белой возле спорткомплексов «Юность» и «Биатлон», на реке Белой створе улицы Воронежской в микрорайоне Нижегородка, на реке Уфе на пляже «Берег солнца», на реке Уфе в районе Князевской переправы.