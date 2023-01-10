В Башкирии с 1 января повысили прожиточный минимум и МРОТ

Министерство труда Башкирии сообщает, что с 1 января в республике повысили прожиточный минимум, а также страховые пенсии для неработающих пенсионеров и МРОТ.

Отмечается, что индексация за 2022 год проходила в два этапа: с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 января 2023 года. Страховые пенсии увеличены еще на 4,8%, прожиточный минимум – на 3,3%, а МРОТ – на 6,3%.