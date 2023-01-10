В Башкирии с 1 января повысили прожиточный минимум и МРОТ

Министерство труда Башкирии сообщает, что с 1 января в республике повысили прожиточный минимум, а также страховые пенсии для неработающих пенсионеров и МРОТ.
Отмечается, что индексация за 2022 год проходила в два этапа: с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 января 2023 года. Страховые пенсии увеличены еще на 4,8%, прожиточный минимум – на 3,3%, а МРОТ – на 6,3%.
Средний размер страховых пенсий по старости для неработающих граждан с учетом повышения с 1 января 2023 года составит 21 864 рубля.
Прожиточный минимум на душу населения в Башкортостане составляет 12 650 рублей, для трудоспособного населения – 13 789 рублей, для пенсионеров – 11 990 рублей, для детей – 12 271 рубль.
МРОТ вырос до 16 242 рублей. В Башкортостане с учетом районного коэффициента (1,15) МРОТ составляет 18678,3 рубля, для города Межгорья с учетом повышенного районного коэффициента (1,7) – 27 611,4 рубля.
Согласно подписанному сторонами социального партнерства соглашению о минимальной заработной плате в Башкортостане на 2023-2025 годы, с 1 января 2023 года для работников внебюджетной сферы республики устанавливается минимальная заработная плата в размере 19 743 рубля, а для работников бюджетной сферы – 18 678 рублей. Таким образом, рост минимальной зарплаты в РБ для внебюджетников составит 12,3%, а для бюджетников - 6,3%.