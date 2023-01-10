В Башкирии за три дня января выпала месячная норма осадков

В Башкирии за три январских дня – 1, 2 и 6 числа – выпала месячная норма осадков. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова.
Отмечается, что в прошлом году такое количество снега выпало за весь месяц. Все праздники коммунальные службы работали в усиленном режиме – вся техника и персонал предприятий ЖКХ были задействованы максимально.
В среднем ежедневно в январские каникулы работали около 2 тысяч коммунальной техники и более 3 тысяч дворников. Кроме того, в Уфе дополнительно по договорам аренды для уборки снега было привлечено 150 единиц техники сторонних организаций.