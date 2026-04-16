Жителям Башкирии рассказали о новых нормах при трудоустройстве мам с детьми

На работу без испытательного срока. С 1 сентября в России вступят в силу новые нормы при трудоустройстве мам с детьми. Теперь женщин должны принять без испытательного срока, если её ребёнку меньше трёх лет. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Так, в Куюргазинском районе многодетная мама, супруга бойца СВО, стала школьным психологом, пройдя бесплатную переподготовку.
Игра в песок помогает ребёнку справиться с эмоциями, а психологу – найти подход и вместе пережить сложный момент. Работа непростая, но многодетная мама Алия Лапонова с ней справляется. Свой профессиональный путь она начала заново благодаря федеральному проекту «Работа России».
В кадровом центре Куюргазинского района Алие помогли не только пройти курсы, но и подобрать вакансию. Школа №2 Ермолаево нуждалась в психологе, и кандидат подошёл идеально.
По Трудовому кодексу, испытательный срок не устанавливают беременным, несовершеннолетним, выпускникам учебных заведений, впервые устраивающимся на работу, ещё мамам с детьми до полутора лет. Эта норма действовала до этого года. С 1 сентября брать на работу женщин без испытательного срока должны уже с детьми до трёх лет.
От песочной терапии до законодательных гарантий – государство выстраивает систему поддержки для мам, которые хотят реализовать себя. Изменились и правила учёта трудового стажа: полтора года декрета теперь могут засчитываться без ограничений по общему количеству лет, что особенно актуально для многодетных. Алия Лапонова – лишь один из примеров, как программа переобучения меняет жизнь и помогает получить нужных специалистов.