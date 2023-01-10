В Уфе будут работать несколько площадок, где можно сдать ёлку

С 21 января жители башкирской столицы смогут сдать новогодние елки на утилизацию в рамках акции «Елки в щепки». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ели отвезут на завод для переработки, а из древесных волокон будут получены плиты для строительства, производства дверей, а также мебели. Всего в Уфе будут работать 12 площадок.
Специальные контейнеры будут расположены по адресам: Гагарина, 10/2, Гвардейская, 58/1, Испытателей, 21, Колхозный рынок, Кольцевая, 50-61, Королева, 17, Кувыкина, 16, Ленина, 87, Магистральная, 2а, Менделеева, 171, Мушникова, 11, Столярова, 2. Площадки будут работать по выходным 21 и 22 января, а также 28 и 29 января с 12:00 до 16:00.