В Уфе будут работать несколько площадок, где можно сдать ёлку

С 21 января жители башкирской столицы смогут сдать новогодние елки на утилизацию в рамках акции «Елки в щепки». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ели отвезут на завод для переработки, а из древесных волокон будут получены плиты для строительства, производства дверей, а также мебели. Всего в Уфе будут работать 12 площадок.