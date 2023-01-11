В Уфе поострили уникальный ледовый городок в стиле Minecraft

Ледовый городок в стиле Minecraft. В Уфе построили не совсем обычную праздничную площадку. На ней воплотили персонажей русских сказок в стиле знаменитой компьютерной игры.

Никаких округлых форм и сглаженных линий. Только квадраты и острые углы. В таком строгом стиле в этом ледовом городке построены все фигуры, даже Колобок, которого вырезали из кубиков. Главное, угадать кто есть кто.

Все как в знаменитой компьютерной игре Minecraft. Ее суть в том, чтобы использовать квадраты для строительства чего угодно. Вот и при создании ледового городка организаторы решили перенять этот принцип, воплощая игру наяву.

Это самый оригинальный ледовый городок в Уфе, потому что он выполнен в стиле кубизм, но юные гости распознали стилистику любимого Minecraft.. И фигурки по мотивам русских сказок выполнены из квадратов, прямоугольников. Дамир Лукманов

Подойти к реализации ледового городка с молодежным креативом решили в «Арт-квадрате». Больше всего задумку оценили дети, что, конечно, неудивительно. По мнению взрослых, главное, чтобы было праздничное настроение.

Наверное, современно, модно. Но я, конечно, приверженец больше традиционной нашей культуры. Ирина Амирова