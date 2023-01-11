В Уфе поострили уникальный ледовый городок в стиле Minecraft

Ледовый городок в стиле Minecraft. В Уфе построили не совсем обычную праздничную площадку. На ней воплотили персонажей русских сказок в стиле знаменитой компьютерной игры.
Никаких округлых форм и сглаженных линий. Только квадраты и острые углы. В таком строгом стиле в этом ледовом городке построены все фигуры, даже Колобок, которого вырезали из кубиков. Главное, угадать кто есть кто.
Все как в знаменитой компьютерной игре Minecraft. Ее суть в том, чтобы использовать квадраты для строительства чего угодно. Вот и при создании ледового городка организаторы решили перенять этот принцип, воплощая игру наяву.
Подойти к реализации ледового городка с молодежным креативом решили в «Арт-квадрате». Больше всего задумку оценили дети, что, конечно, неудивительно. По мнению взрослых, главное, чтобы было праздничное настроение.
На многих фигурках, кстати, организаторы разметили QR-коды. Наведя на них сканер телефона, можно прослушать фрагмент сказки, которой посвящена ледовая инсталляция.