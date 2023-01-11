В Уфе поострили уникальный ледовый городок в стиле Minecraft

Ледовый городок в стиле Minecraft. В Уфе построили не совсем обычную праздничную площадку. На ней воплотили персонажей русских сказок в стиле знаменитой компьютерной игры.

Никаких округлых форм и сглаженных линий. Только квадраты и острые углы. В таком строгом стиле в этом ледовом городке построены все фигуры, даже Колобок, которого вырезали из кубиков. Главное, угадать кто есть кто.

Все как в знаменитой компьютерной игре Minecraft. Ее суть в том, чтобы использовать квадраты для строительства чего угодно. Вот и при создании ледового городка организаторы решили перенять этот принцип, воплощая игру наяву.

Это самый оригинальный ледовый городок в Уфе, потому что он выполнен в стиле кубизм, но юные гости распознали стилистику любимого Minecraft.. И фигурки по мотивам русских сказок выполнены из квадратов, прямоугольников.

Дамир Лукманов

Подойти к реализации ледового городка с молодежным креативом решили в «Арт-квадрате». Больше всего задумку оценили дети, что, конечно, неудивительно. По мнению взрослых, главное, чтобы было праздничное настроение.

Наверное, современно, модно. Но я, конечно, приверженец больше традиционной нашей культуры.

Ирина Амирова

На многих фигурках, кстати, организаторы разметили QR-коды. Наведя на них сканер телефона, можно прослушать фрагмент сказки, которой посвящена ледовая инсталляция.

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