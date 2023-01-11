Фильм про Чебурашку обогнал по кассовым сборам «Холопа»

Семейная комедия "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым российским фильмом в истории российского проката. Фильм опередил по сборам фильм "Холоп" Клима Шипенко.

Согласно сведениям Единой информационной системы сведений о показах фильмов, со старта проката 1 января 2023 года заработок Чебурашки уже перевалил за 3 миллиарда 82 миллиона рублей.