В ГИБДД Башкирии организовали показ социальных роликов водителям, лишенным прав

Госавтоинспекция Башкортостана показывает социальные ролики молодым водителям и тем, кто попался в нетрезвом виде. Лишенные водительских прав автовладельцы теперь могут увидеть, чем для них могла обернуться пьяная езда. Репортаж телеканала БСТ о тех, кто оказался за решёткой после смертельного ДТП, транслируют после экзамена на права, который обязаны сдать лишенники, и в автошколах.

У тех, кто по ту сторону экрана, нет возможности исправить ошибки. А вот у зрителей шанс ещё есть. Они и сами вполне могли стать героями этого репортажа. Экзаменационный зал уже знаком. Когда-то здесь они успешно прошли тестирование и ошиблись уже потом, сев пьяными за руль. Как и герои репортажа, которые не перестают просить прощения у родственников погибших по их вине.

На их месте водители могут оказаться, если вновь решат совместить алкоголь и вождение. Такие ролики сотрудники Госавтоинспекции показывают лишенникам уже после обязательного экзамена, который они сдают, чтобы сесть за руль.

А эти кадры видят те, кто только решается сесть за руль. Реальные аварии, произошедшие в республике. Получив права, некоторые забывают о правилах, которые ещё недавно зубрили. За прошлый год в ДТП с участием водителей, чей стаж меньше двух лет, погибли 12 человек и 200 получили травмы. Стоит помнить: ПДД – не для галочки, а чтобы приехать живым и позволить сделать это окружающим.