В Уфе 13-летний школьник стал дипломированным барбером

13-летней уфимец покоряет своим талантом клиентов парикмахерской. Юный барбер легко орудует бритвой и ножницами. Мальчик – дипломированный специалист. И у молодого мастера уже есть постоянные клиенты.

Брутальные мужчины спорить с мастером не спешат. И не потому что в руках у 13-летнего Нурислама бритва. Постоянные клиенты уже доверяют вкусу. И знают, что стрижка будет «огонь».

Спички и ножницы детям – не игрушка. Но что если это уже не игра, а работа? В интернете Нурислам с детства предпочитал смотреть не мультфильмы, а ролики с талантливыми барберами. Так что ему было чем удивить своего будущего работодателя, у которого он сначала оказался в роле клиента.

Обучение прошло успешно. Нурислам уже дипломированный барбер.

Сначала Нурислам и сам боялся, как воспримут его клиенты. Но первые счастливые посетители, которых коснулась бритва и машинка молодого мастера, вселили в него уверенность.

Работает юный барбер в свободное от учёбы время. Здесь он пока на должности стажёра. Деятельности мамы Нурислама схожа. Гюзель Калимуллина – владельца салона красоты. Она не раздумывая поддержала сына, услышав от него восторженные речи.

И к цели своей Нурислама идёт последовательно. Рассуждает не по годам серьезно.