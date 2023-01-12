В Башкирии онкобольные начали лечение на новом медоборудовании

В Башкирии шесть пациентов Республиканского клинического онкодиспансера начали лечение на новом современном медицинском оборудовании. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. 

Фото №1 - В Башкирии онкобольные начали лечение на новом медоборудовании

Система лучевой терапии «Halcyon» модель Elite российского производства получена медучреждением в рамках регионального проекта «Борьба с онкозаболеваниями». По словам главного внештатного радиолога регионального минздрава, заведующего отделом радиационной онкологии Фагима Муфазалова, ускоритель имеет ряд особенностей, важнейшим из которых является встроенная система рентгеновской визуализации для контроля точного облучения опухоли.

Следующей особенностью является чрезвычайно высокая пропускная способность. Она примерно в два раза выше по сравнению с другими системами радиотерапии.

Фагим Муфазалов

В ведомстве отметили, что новое медицинское оборудование даёт надежду на выздоровление и улучшает качество жизни более чем 80% больным онкозаболеваниями.

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