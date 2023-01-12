В Башкирии онкобольные начали лечение на новом медоборудовании

В Башкирии шесть пациентов Республиканского клинического онкодиспансера начали лечение на новом современном медицинском оборудовании. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Система лучевой терапии «Halcyon» модель Elite российского производства получена медучреждением в рамках регионального проекта «Борьба с онкозаболеваниями». По словам главного внештатного радиолога регионального минздрава, заведующего отделом радиационной онкологии Фагима Муфазалова, ускоритель имеет ряд особенностей, важнейшим из которых является встроенная система рентгеновской визуализации для контроля точного облучения опухоли.
В ведомстве отметили, что новое медицинское оборудование даёт надежду на выздоровление и улучшает качество жизни более чем 80% больным онкозаболеваниями.