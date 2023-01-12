В Башкирии онкобольные начали лечение на новом медоборудовании

Система лучевой терапии «Halcyon» модель Elite российского производства получена медучреждением в рамках регионального проекта «Борьба с онкозаболеваниями». По словам главного внештатного радиолога регионального минздрава, заведующего отделом радиационной онкологии Фагима Муфазалова, ускоритель имеет ряд особенностей, важнейшим из которых является встроенная система рентгеновской визуализации для контроля точного облучения опухоли.