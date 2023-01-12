В Уфе арочный мост через реку Белую сдадут на год раньше срока

В Уфе продолжаются масштабные работы по реконструкции арочного моста через реку Белую. Самый сложный этап – разбор старых конструкций – уже почти завершён. Как «подлечивают» самую известную переправу столицы и когда обновленная конструкция будет введена в строй?

Новое строится на фундаменте прошлого. Строители, словно врачи, подлечивают опоры переправы. Для этого просверливают в основании отверстия глубиной полтора метра, в которые затем зальют особую строительную смесь. Укрепляющие «инъекции» мостовым опорам делают специализированным раствором. В заранее просверленный проход состав подаётся специальным оборудованием под давлением в 9 атмосфер. В течение двух-трёх дней в тепле смесь расширяется и полностью закупоривает все имеющиеся в конструкции микротрещины.

Готовый объект должны сдать на целый год раньше срока – на юбилей столицы в 2024. Чтобы успеть, трудятся строители в круглосуточном режиме. Работы не прекращали и в новогодние праздники, и в 40-градусные морозы. Даже когда отказывала техника.

Но пока такие погодные условия рабочим на руку. На Белой строители укладывают специальный островок, который позволит им работать и во время паводка. Металлоемкость обновлённого мостового перехода составит больше 4,5 тысяч тонн.