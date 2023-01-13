В мэрии Уфы сообщили о дополнительном перекрытии улиц

Администрация Уфы сообщила о дополнительном перекрытии улицы в центре города.

Фото №1 - В мэрии Уфы сообщили о дополнительном перекрытии улиц

Сегодня, 13 января, до 14:30 будет перекрыта улица Кирова — от ул. Цюрупы до ул. Мустая Карима.

Также временно перекрыты улицы:

— Ленина (от Кирова до Пушкина),

— Пушкина (от Советской до Степана Разина),

— Степана Разина (от Пушкина до Малой Бакунина),

— Малая Бакунина (от Степана Разина до Алтайской),

— Алтайская (от Татарской до Пятигорской).

Временные ограничения движения связаны с траурной церемонией прощания с первым Президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым. Политик скончался на 89-ом году жизни 11 января.

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