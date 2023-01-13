В мэрии Уфы сообщили о дополнительном перекрытии улиц

Администрация Уфы сообщила о дополнительном перекрытии улицы в центре города.
Сегодня, 13 января, до 14:30 будет перекрыта улица Кирова — от ул. Цюрупы до ул. Мустая Карима.
Также временно перекрыты улицы:
— Ленина (от Кирова до Пушкина),
— Пушкина (от Советской до Степана Разина),
— Степана Разина (от Пушкина до Малой Бакунина),
— Малая Бакунина (от Степана Разина до Алтайской),
— Алтайская (от Татарской до Пятигорской).
Временные ограничения движения связаны с траурной церемонией прощания с первым Президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым. Политик скончался на 89-ом году жизни 11 января.