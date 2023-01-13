Президент России вспомнил заслуги первого Президента Башкирии

11 января в Башкирии на 89-ом году жизни скоропостижно скончался первый Президент республики Муртаза Рахимов.
Сегодня, 13 января, состоялась траурная церемония прощания с первым главой Башкирии, которую посетил Президент России Владимир Путин. Он возложил цветы к гробу покойного, а также почтил память политика молчанием.
После траурной церемонии Владимир Путин встретился с Главой Башкирии Радием Хабировым. Глава государства с теплотой вспомнил заслуги первого Президента республики, отметив, что с Муртазой Рахимовым у них были добрые отношения. Первый Президент Башкортостана сыграл стабилизирующую роль на переломном этапе не только республики, но и страны.
Фото: kremlin.ru