Президент России вспомнил заслуги первого Президента Башкирии

11 января в Башкирии на 89-ом году жизни скоропостижно скончался первый Президент республики Муртаза Рахимов.

Фото №1 - Президент России вспомнил заслуги первого Президента Башкирии

Сегодня, 13 января, состоялась траурная церемония прощания с первым главой Башкирии, которую посетил Президент России Владимир Путин. Он возложил цветы к гробу покойного, а также почтил память политика молчанием.

После траурной церемонии Владимир Путин встретился с Главой Башкирии Радием Хабировым. Глава государства с теплотой вспомнил заслуги первого Президента республики, отметив, что с Муртазой Рахимовым у них были добрые отношения. Первый Президент Башкортостана сыграл стабилизирующую роль на переломном этапе не только республики, но и страны.

Мы с вами в траурный день встречаемся. Мы прощаемся с первым руководителем республики Муртазой Губайдулловичем, которого я знал лично, у нас были добрые отношения. Хотел бы сказать, что он внес существенный вклад в развитие республики в качестве субъекта Российской Федерации и проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и без всякого преувеличения играл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории.

Владимир Путин, Президент России 

Фото: kremlin.ru

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ