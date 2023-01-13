Под Уфой достроили четыре дома ЖК «Миловский парк»

В 2021 году были введены в эксплуатацию дома №4 и 5 в 10-м квартале, летом 2022 года — дом № 2 в 5-м квартале. В своих правах восстановлен 331 дольщик. Достроить дома в оставшихся кварталах №3, 8, 9, 11 планируется до конца текущего года.