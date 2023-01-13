Под Уфой достроили четыре дома ЖК «Миловский парк»

В Уфимском районе достроили четыре дома жилого комплекса «Миловский парк». Общая площадь домов составила 18,9 тыс. кв.м. Об этом сообщает министерство строительства Башкирии.
Вскоре жильё будет введено в эксплуатацию. В свои квартиры смогут заселиться 400 дольщиков. Отмечается, что дома построены с помощью федерального Фонда развития территории и при участии республики.
Домам присвоены почтовые адреса: дома №1 и №3 — ул. Аксакова, дома №2 и №4 — Сиреневый бульвар села Миловка Уфимского района.
Наблюдательный совет Фонда, рассмотрев вопрос завершения 22 домов ЖК «Миловский парк», решил выплатить компенсации дольщикам двух домов в кварталах №13 и 14. Остальные дома решено достроить.
В 2021 году были введены в эксплуатацию дома №4 и 5 в 10-м квартале, летом 2022 года — дом № 2 в 5-м квартале. В своих правах восстановлен 331 дольщик. Достроить дома в оставшихся кварталах №3, 8, 9, 11 планируется до конца текущего года.