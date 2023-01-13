Сбербанк предупредил клиентов, что устаревшие приложения перестанут работать

Мобильное приложение «Сбербанка-Онлайн» устаревших версий перестанет работать на устройствах пользователей уже с 16 января 2023 года. Об этом рассказала пресс-служба Сбербанка.

Пользователей устаревших версий «Сбербанка-Онлайн» заранее предупредят по SMS и предложат обновить приложения. Для устройств на основе Android сделать это можно на сайте Сбербанка или в магазине приложений RuStore. Приложение же для iOS сейчас устанавливают и обновляют только в офисах банка.