Орнитологи Башкирии присоединились к всероссийской акции «Серая шейка»

Подсчитать количество водоплавающих, чтобы изучить экологическую обстановку и состояние водоёмов. Орнитологи Башкортостана присоединились к всероссийской акции «Серая шейка». Союз охраны птиц России проводит ежегодный учёт пернатых, оставшихся на зимовку.
Такие самодельные свистки позволяют определить наличие того или иного вида птиц в изучаемой местности. Иногда орнитологам помогает мобильный телефон, в котором записаны голоса разных пернатых. Птицы, постоянно обитающие на одной территории, обязательно отреагируют, думая, что в их владения залетел чужак.
Сейчас их интересуют водоплавающие и околоводные. В рамках всероссийской акции «Серая шейка» орнитологи Башкирского отделения Союза охраны птиц подсчитывают, какие виды и в каком количестве остались на зимовку. Им помогают и любители. Хотя Константина Данилова назвать таковым очень сложно. Орнитологией интересуется еще со школьной скамьи, а сейчас это уже хобби. Молодой человек приобрел даже дорогостоящее оборудование для фотографирования птиц с дальних расстояний.
Акция «Серая шейка» как раз и проходит ежегодно в научных целях, чтобы понять, как ведут себя разные виды птиц и как меняется в целом обстановка. К примеру, если в 2008 году в черте города Уфы на зиму оставалось примерно 250 крякв, то в последние годы эта цифра превышает две тысячи особей. Помимо этого, окрестности Уфы готовы променять на жаркие страны еще порядка 10 видов перелетных птиц.
Все эти сведения обрабатываются, оформляются в отчёт и предоставляются российским учёным. Открытые незамерзшие участки на водоемах выявляют по космическим снимкам. На них невозможно разглядеть мелкие полыньи, скрытые от глаз орнитологов, но о которых знают местные жители. Поэтому Союз охраны птиц призывает всех желающих принять участие в акции «Серая шейка». Собрать дополнительные сведения для науки могут все.