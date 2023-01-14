Орнитологи Башкирии присоединились к всероссийской акции «Серая шейка»

Подсчитать количество водоплавающих, чтобы изучить экологическую обстановку и состояние водоёмов. Орнитологи Башкортостана присоединились к всероссийской акции «Серая шейка». Союз охраны птиц России проводит ежегодный учёт пернатых, оставшихся на зимовку.

Такие самодельные свистки позволяют определить наличие того или иного вида птиц в изучаемой местности. Иногда орнитологам помогает мобильный телефон, в котором записаны голоса разных пернатых. Птицы, постоянно обитающие на одной территории, обязательно отреагируют, думая, что в их владения залетел чужак.

Обязательно подлетят, чтобы посмотреть, кто это, и таким образом мы подзываем, например, и можем фотографировать. Эльза Габбасова, председатель Башкирского отделения Союза охраны птиц России

Сейчас их интересуют водоплавающие и околоводные. В рамках всероссийской акции «Серая шейка» орнитологи Башкирского отделения Союза охраны птиц подсчитывают, какие виды и в каком количестве остались на зимовку. Им помогают и любители. Хотя Константина Данилова назвать таковым очень сложно. Орнитологией интересуется еще со школьной скамьи, а сейчас это уже хобби. Молодой человек приобрел даже дорогостоящее оборудование для фотографирования птиц с дальних расстояний.

По лесам хожу, фотографирую птиц, наблюдаю за птицами, учеты провожу. Если честно, небольшое наблюдение есть, что у нас начинают появляться виды, которые раньше обитали на юге. Возможно, связано это с глобальным потеплением, но чтобы точно сказать, надо, конечно, исследование проводить. Константин Данилов, орнитолог

Акция «Серая шейка» как раз и проходит ежегодно в научных целях, чтобы понять, как ведут себя разные виды птиц и как меняется в целом обстановка. К примеру, если в 2008 году в черте города Уфы на зиму оставалось примерно 250 крякв, то в последние годы эта цифра превышает две тысячи особей. Помимо этого, окрестности Уфы готовы променять на жаркие страны еще порядка 10 видов перелетных птиц.

Большой крохаль, малый крохаль, или луток, свиязи остаются на зимовку, красноголовые нырки. Помимо всего, еще здесь можно зафиксировать краснокнижные виды. Такие, например, как орлан-белохвост. В прошлом году на озере Тёплом еще зимовала большая белая цапля. Эльза Габбасова, председатель Башкирского отделения Союза охраны птиц России