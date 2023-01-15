Российские лидеры IT - технологий создадут мобильную операционную систему

Ростелеком, ВК, Яндекс и Сбер, лидеры российского IT-сектора, совместно создадут мобильную операционную систему для России. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, Антона Горелкина, это будет крупный ИТ-проект государственного значения.
Лучшие специалисты ИТ-сектора России - VK. Яндекс. Сбер. и Ростелеком - будут привлечены к созданию проекта. Планируется повторить успех Huawei, которая попала под санкции США и была вынуждена разработать собственную операционную систему, совместимую с Android.
По мнению парламентария, это будет один из самых значимых ИТ-проектов национального масштаба. Антон Горелкин добавил, что он ожидает, что процесс разработки следующей операционной системы будет максимально прозрачным.