Уфа вошла в топ-10 городов, где можно поесть вкусный шашлык

Уфа вошла в топ-10 городов России и Абхазии, где можно поесть самый вкусный шашлык. Такие данные приводит портал Tvil.ru, который провёл интересный опрос.

В преддверии Международного дня острой и горячей пищи, который отмечается 16 января, у респондентов в социальных сетях спросили, где в России можно отведать самый вкусный шашлык.

На первом месте рейтинга оказался город Сочи, за который проголосовали 40% подписчиков. Вторую строчку рейтинга занял Пятигорск, а третью – Краснодар. На четвертом месте – Ялта, на пятом – Владикавказ. Далее следует Москва, Гагра, Нальчик, Уфа и Майкоп.