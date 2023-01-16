Радий Хабиров высказался о ситуации с аварийными отключениями электричества

Сегодня, 16 января, в ЦУР Башкирии прошло оперативное совещание правительства. Глава региона высказался о ситуации с аварийным отключением электричества.
Напомним, многочисленные случаи отключения электроэнергии произошли из-за сильных морозов. Министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев доложил, что проблема решается.
В Иглино строят новую подстанцию, которую планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале этого года. Еще одна электроподстанция появится в СНТ «Осоргино», ее запустят к концу 2023 года. Ситуацию с отключением в Нагаево в дни сильных морозов отрабатывали совместно с Бирскими электрическим сетями. С 7 по 11 января был введен режим «Холод» в связи с морозами. Усиленные бригады были на местах.
Глава Башкирии озвучил, что на ближайшем заседании депутатов Горсовета планируется обсудить вопрос решения проблем с перебоями электричества. На минувшей неделе жители Башкирии чаще жаловались на аварийные отключения света. В систему «Инцидент-менеджмент» поступило 94 обращения.