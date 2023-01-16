Радий Хабиров высказался о ситуации с аварийными отключениями электричества

В Иглино строят новую подстанцию, которую планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале этого года. Еще одна электроподстанция появится в СНТ «Осоргино», ее запустят к концу 2023 года. Ситуацию с отключением в Нагаево в дни сильных морозов отрабатывали совместно с Бирскими электрическим сетями. С 7 по 11 января был введен режим «Холод» в связи с морозами. Усиленные бригады были на местах.