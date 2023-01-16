В Уфе построят новую поликлинику в Советском районе

В Уфе займутся строительством новой поликлиники. Распоряжение о об утверждении проектов планировки и межевания территории подписал мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

Рядом с поликлиникой также построят административно-хозяйственный корпус. Согласно документу, который опубликован на сайте администрации города, здесь также реконструируют детский сад № 294 с увеличением вместимости со 145 до 300 мест и увеличением этажности с 2 до 3.