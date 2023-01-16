В Уфе обустраивают купели для крещенских купаний

Жители столицы смогут с комфортом окунуться в купель. В преддверии дня Крещения Господня во всех районах Уфы организовывают иордани. На территории озера Солдатского в парке имени Якутова каждый год появляется одна из самых ярких в городе купелей.

На протяжении четырех дней художники создают ледяные скульптуры, а сотрудники городских служб – безопасные условия, сооружая деревянные лестницы, перила и теплые палатки.

Мы всегда рады делать, потому что нам нравится. Это такой материал хрупкий, красивый. И приятно делать изо льда красивые фигуры.

Кабир Губайдуллин, художник
Фото №1 - В Уфе обустраивают купели для крещенских купаний

На самом деле очень уютно и комфортно всем посещающим. Здесь, в общем-то, оборудованы палатки, мужская, женская часть. Подогрев есть в палатках, освещение, можно комфортно переодеться, совершить это действие, окунуться в воду и прийти в теплое обогреваемое помещение, попить чайку горячего и уйти домой с хорошим настроением.

Олеся Титух, начальник информационно-аналитического отдела администрации Советского района г. Уфы

Каждый год в праздник Крещения Господня иордань в парке имени Якутова посещают более 5 тысяч человек. Важно помнить о безопасности и прежде подготовиться, проконсультироваться с врачом. Окунаться следует только в специально оборудованных местах. Всего в Уфе организуют семь безопасных купелей во всех районах города.

Будут привлечены спасатели, которые в случае чего окажут помощь, сотрудники скорой помощи, и, соответственно, будут обеспечивать охрану правопорядка сотрудники полиции и центра общественной безопасности.

Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела Управления гражданской защиты г. Уфы
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