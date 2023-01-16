В Уфе обустраивают купели для крещенских купаний

Жители
столицы смогут с комфортом окунуться в купель. В преддверии дня Крещения
Господня во всех районах Уфы организовывают иордани. На территории озера
Солдатского в парке имени Якутова каждый год появляется одна из самых ярких в
городе купелей.
На
протяжении четырех дней художники создают ледяные скульптуры, а сотрудники
городских служб – безопасные условия, сооружая деревянные лестницы, перила и
теплые палатки.
Мы всегда рады
делать, потому что нам нравится. Это такой материал хрупкий, красивый. И
приятно делать изо льда красивые фигуры.Кабир Губайдуллин, художник
На самом деле очень
уютно и комфортно всем посещающим. Здесь, в общем-то, оборудованы палатки,
мужская, женская часть. Подогрев есть в палатках, освещение, можно комфортно
переодеться, совершить это действие, окунуться в воду и прийти в теплое
обогреваемое помещение, попить чайку горячего и уйти домой с хорошим
настроением.Олеся Титух, начальник информационно-аналитического отдела администрации Советского района г. Уфы
Каждый
год в праздник Крещения Господня иордань в парке имени Якутова посещают более 5
тысяч человек. Важно помнить о безопасности и прежде подготовиться,
проконсультироваться с врачом. Окунаться следует только в специально
оборудованных местах. Всего в Уфе организуют семь безопасных купелей во всех
районах города.
Будут привлечены
спасатели, которые в случае чего окажут помощь, сотрудники скорой помощи, и,
соответственно, будут обеспечивать охрану правопорядка сотрудники полиции и
центра общественной безопасности.Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела Управления гражданской защиты г. Уфы